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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что скандал  с НАБУ-гейтом вышел на новый уровень после публикации народным депутатом Андреем Деркачом переписки сотрудников НАБУ — Национального антикоррупционного бюро Украины — и американского посольства. Об том политик расказал в интервью сайту «Украина.ру»: «Стало очевидно, что представители украинской власти не только вмешивались в избирательные процессы США, но и имели непосредственное отношение к международной коррупции».

«То, что в СМИ назвали НАБУ-гейтом, заставляет под другим углом взглянуть и на «дело Манафорта», раскрученное при непосредственном участии народного депутата VIII созыва Сергея Лещенко и главы НАБУ Артема Сытника. А также понять истинную цель создания и функционирования в Украине так называемого Независимого антикоррупционного бюро. Скрины переписки Полины Чиж, помощницы первого зама НАБУ Гизо Углавы, со специалистом по правовым вопросам программы борьбы с коррупцией департамента юстиции США посольства США в Украине Анной Емельяновой позволяют установить, что сотрудники НАБУ передавали в посольство США в Украине информацию об уголовных производствах, которыми занимается бюро. Более того, имеются свидетельства координации действий сотрудников НАБУ и посольства США. Это говорит о том, что НАБУ в ручном режиме управлялся из Вашингтона, по сути являясь филиалом внешней разведки США, финансируемым из украинского бюджета».

«Ставшая достоянием общественности переписка позволяет утверждать, что киевские власти сделали Украину заложницей политических интриг и коррупционных афер представителей американского истеблишмента. Именно по недомыслию и ущербности украинской власти страна оказалась между молотом (демократами) и наковальней (жаждущей справедливого расследования администрацией Трампа)», - считает политик.

Напомним, что Виктор Медведчук 8 января 2019 года первым в Украине заявил о том, что украинские граждане, занимающие государственные посты вмешивались в выборы в США. «Сытник и Лещенко руководствовались лишь запросами представителей штаба Демократической партии США. И сознательно нанесли ущерб национальным интересам Украины»
 
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