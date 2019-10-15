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Президент Владимир Зеленский назначил уполномоченным Президента по контролю за деятельностью Службы безопасности Украины Романа Семенченко – человека с очень подмоченной репутацией. Об этом заявил журналист Олег Бойко, передает Прокурорская правда.

По данным журналиста, Роман Семенченко долго трудился в управлении СБУ в Днепропетровской области, где возглавлял отдел «К», где оброс дружескими и бизнес-связями с местным криминальным авторитетом  Михаилом Кошляком и его родственниками Астионами. 

Перед  Майданом Семенченко назначили на должность главы УСБУ в Житомирской области, где он для разгона митингующих завозил титушек из Донецкой и Луганской областей. Позже ему удалось избежать люстрации, уйдя в декретный отпуск.

Немало вопросов, считает Олег Бойко, вызывает последняя официальная декларация Романа Семенченко – элитная недвижимость, шикарный автопарк, также на счетах семьи хранится не один миллион гривен.  

Также в декларации сотрудника правоохранительных органов фигурирует предприятие УКРОАГРО АЛЬЯНС ЛІМІТЕД, конечным бенефициаром которого указана его жена Елена Семенченко. В 2018 году Антимонопольный комитет выдает разрешение на приобретение доли в уставном капитале компании DNIPRO AGRO ALLIANCE LTD. Согласно аналитической системе YouControl, конечными бенефициарами компании DNIPRO AGRO ALLIANCELTD являются Виталий ХомутынникВасилий Астион, Евгений Астион и Михаил Кошляк. В настоящее время экс-полковник СБУ Роман Семенченко является руководителем предприятия «Каменское агро» (Dnipro Agro Group)».

«Интересно, когда он успевал следить за урожаем зерновых – в перерывах между защитой государства от внешних и внутренних угроз? «– задается вопросом журналист.

После увольнения из СБУ Роман Семенченко, как утверждает Бойко, начал еще торговать газом,  инвестировать в медицинский университет, заниматься финансовым консалтингом.

«Удивительно, правда, откуда у человека, с 1993 года находящегося на службе в правоохранительных органах, появились средства на  развитие собственной бизнес- империи?», считает журналист. Олег Бойко просит считать его слова открытым обращением к НАБУ и ГБР, ведь «главный над СБУ» человек должен обладать кристально честной репутацией, а Роман Семенченко такой похвастаться, увы, не может.  

Не секрет, утверждает журналист, что после прихода Владимира Зеленского во власть, группировка Михаила Кошляка и братьев Астионов переживает не лучшие времена. «СБУ плотно заинтересовалась многомиллионными аферами с бюджетными деньгами в Днепропетровской области. Поэтому Кошляк и Астионы внедряют во власть своих людей. Адвокат Кошляка и Астионов в их многочисленных уголовных делах – Андрей Смирнов  - заместитель главы Офиса Президента. Именно он, по слухам, и пролоббировал Романа Семенченко на должность «смотрящего» над СБУ».
ForUm

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