«Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала немедленной отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука за пронацистские взгляды. В партии возмутились действиями главы Кабмина, который накануне посетил вечеринку с участием рок-группы, открыто пропагандирующей фашистские идеи.

«Выступление премьер-министра Украины Алексея Гончарука на концерте нацистской группы «Сокира Перуна», открыто демонстрирующей фашистскую символику, – это либо трусость в преддверии праворадикальных антиправительственных акций, либо демонстрация приверженности премьера Гончарука нацистским идеям», – говорится в заявлении партии.

Как считают представители политсилы, чем бы ни руководствовался в данном случае Гончарук, такой премьер стране не нужен и должен быть отправлен в отставку.

«За неуважение к украинскому народу, победившему фашизм в Великой Отечественной войне, за саботаж мирного процесса на Донбассе, демонстрацию поддержки фашистских национал-радикальных организаций «Оппозиционная платформа – За жизнь» требует немедленной отставки премьера с фашистскими взглядами. Гончарука – в отставку!», – призвали на сайте партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» уверены, что заигрывание власти с радикалами и экстремистами – это «индульгенция на совершение новых преступлений», сигнал о гарантиях неприкосновенности для преступников и нацистов-радикалов. В партии считают, что откровенно пронацистские взгляды и действия премьер-министра станут также сигналом для международных партнеров Украины, включая МВФ, США, ЕС и фонд Сороса, которые узнают об «истинном содержании нынешней украинской Зе-власти».

Представители оппозиционной политсилы подчеркивают, что сегодня ни президент, ни созданное им правительство не способны принести мир в страну, вывести ее из экономического кризиса.

«Нынешняя власть Зеленского – Гончарука уже заявила, что намерена душить малый и средний бизнес новыми налогами, продолжать политику тарифного геноцида, распродать украинскую землю, стратегические предприятия и обслуживать интересы МВФ», – отмечается на сайте партии.