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«Оппозиционая платформа – За жизнь» сделала заявление, в котором пояснила как заигрывание с радикалами и отсутствие реального продвижения в вопросе установления мира на Донбассе хоронит рейтинг власти. «Последние соцопросы свидетельствуют: президент Зеленский и его правительство теряют доверие и поддержку граждан из-за того, что не способны восстановить мир, чтоостается главной задачей для всех ветвей власти. Единственный возможный путь к этой цели – прямые переговоры с участниками конфликта и реализация Минских соглашений».

«В условиях кризиса власти, когда президент Зеленский и его правительство фактически прогибаются под националистов, радикалов и экс-президента Порошенко, когда премьер Гончарук участвует в акциях с фашистской символикой, единственным провайдером изменений может быть Верховная Рада Украины. От парламента зависит принятие закона о выборах, об амнистии, введение в силу закона об особом статусе Донбасса, внесение изменений в Конституцию Украины. Выполнить волю народа и вернуть мир в Украину требуют более 70% наших сограждан», - говорится в заявлении.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет: отказ от выполнения Минских соглашений, строительство фейковой стены имени Порошенко – Яценюка, изолирующей граждан Украины друг от друга, – это и есть самые настоящие «капитуляция» и «зрада», а вот выполнение Минских соглашений, которые признаны безальтернативными во всем мире, – единственный путь к миру и развитию Украины, утверждению ее на мировой арене как надежного и прогнозируемого партнера. «Сильные государства не разбрасываются своими территориями и, что гораздо важнее, своими гражданами», - подчеркивают в ОПЗЖ.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» выступает за установление мира путем выполнения Минских соглашений. В Верховной Раде мы готовы поддерживать все законопроекты, направленные на установление мира, и призываем к выполнению воли большинства украинцев все парламентские силы. Считаем необходимым открыть возможность для мирного процесса на Донбассе путем немедленного принятия необходимых законов», - пообещали во второй по численности парламентской силе.
ForUm

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