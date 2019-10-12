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Испанский институт Элькано опубликовал статью, где указано, что новым голосом оппозиции в Украине скорее всего станет председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Как отметил автор материала, в ближайшее время народный депутат Виктор Медведчук окажется более заметным в современной украинской политике.

 «Еще один козырь – украинский олигарх Виктор Медведчук, чья партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» получила 13% голосов на парламентских выборах. Скорее всего, Медведчук станет голосом оппозиции и, следовательно, окажется более заметным и будет активно участвовать в новой конфигурации политической власти в Украине», – говорится в сообщении.

Добавим, что европейские политические эксперты неоднократно называли председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука политическим стратегом с безукоризненной репутацией.

Важно подчеркнуть тот факт, что партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» будет всегда отстаивать выбор своих избирателей и выполнять все свои обещания.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и предал интересы миллионов украинцев.

Напомним, что Законы об амнистии, о проведении местных выборов на Донбассе, об особом статусе для отдельных районов Донбасса, а также изменения в Конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам – все это является планом народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука.
ForUm

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