Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область представил нового председателя Одесской областной государственной администрации Максима Куцого.

Зеленский заявил, что работает 24 часа в сутки над прекращением войны на востоке Украины, а вопрос возвращения временно оккупированного Крыма будет следующим вызовом.

В пятницу, 11 октября, по согласованию прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины 8 созыва Константину Жеваго о внесении недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Большинство украинцев (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции Украины «особого статуса» для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в исследовании Центра Разумкова, проведенного с 4 по 9 октября 2019 года.

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект, который запрещает иностранным гражданам и компаниям покупать земли сельскохозяйственного назначения на первом этапе введения в Украине рынка земли.

С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович.

За период с 21 июля, когда на Донбассе вступил в силу очередной режим тишины, и до конца сентября в результате обстрелов российских вооруженных формирований погибли 26 украинских воинов, еще 75 военнослужащих получили ранения.