Автором «формулы Штайнмайера» является украинский политик Виктор Медведчук, он предложил ее еще в 2014 году. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne выразила политический консультант Юлия Пилецкая.

«Автором этой формулы является Виктор Медведчук. Он ее создал еще весной 2014 года, согласовал с Петром Порошенко. Петр Порошенко даже взял под свое авторство и шел на предвыборную кампанию - и после выборов говорил, что это «мирный план президента Порошенко», - расставила точки над i политический эксперт.

По словам Пилецкой, «формула Штайнмайера» - это экспортное название для наработок Медведчука.

«Это название («формула Штайнмайера». - Ред.), оно было подготовлено на экспорт, по согласованию с Медведчуком и Порошенко. И Штайнмайер согласился, он не настолько автор, он даже глубоко не вникал в содержание этой формулы. Но для того чтобы войти в историю как миротворец… он согласился, он подписал и мы теперь оперируем термином «формула Штайнмайера», - уточнила политолог.

Пилецкая обращает внимание, что сегодня большинство украинцев выступают за мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

«Но время течет, сознание меняется. И сегодня социология показывает совершенно иное состояние дел. Более 70, а по другим замерам - более 80 процентов ключевого запроса по всей Украине - это запрос на то, чтобы установился мир. Потому что мы понимаем - пока не установится мир, к нам не зайдут иностранные инвестиции, мы не сможем восстановить экономику и будем проигрывать в глобальной конкуренции», - аргументировала политический эксперт Юлия Пилецкая.