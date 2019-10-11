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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук ответил на прозвучавшие во время пресс-марафона комментарии Владимира Зеленского, который, уклоняясь от прямого ответа на вопрос о его роли в преследовании журналистов и независимых СМИ, обвинил Виктора Медведчука в якобы «не проукраинской позиции».

«Систематический обман избирателей, проталкивание людей Коломойского на руководящие должности, обслуживание бизнес-интересов группы "Приват", Кабмин из дилетантов, продолжение тарифного геноцида украинцев и отсутствие каких-либо успехов в деле улучшения ситуации в стране, бесконечный пиар-популизм ‒ вот фактические результаты работы Зеленского и его ставленников», ‒ цитирует политика пресс-служба партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Я всегда был и буду против такой политики в исполнении любого президента. Может быть, Зеленский считает, что эти его действия – это и есть "проукраинская позиция", но на самом деле она ‒ антиукраинская. Думаю, украинский народ даст справедливую оценку тому, что за 5 месяцев президентства Зеленский не сдвинулся с места в вопросе установления мира на Донбассе и прекращения боевых действий, бесконечно откладывая отвод вооруженных сил на линии соприкосновения и придумывая отговорки и сказки на этот счет. Это доказывает полное отсутствие политической воли у Зеленского для установления мира на Донбассе, и в этом, как и во многом другом, Зеленский ничем не отличается от Порошенко», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.

Политик также отметил: «Мирный план, который предлагает наша партия, обсуждался со всеми заинтересованными сторонами и может быть реализован. Это и есть моя украинская позиция, соответствующая ожиданиям абсолютного большинства граждан».

«Особого внимания заслуживает кампания, развернутая Зеленским и его ставленниками против неподконтрольных им СМИ: такого циничного, политически мотивированного наезда на телеканалы не позволяли себе даже Янукович и Порошенко», ‒ подчеркнул Виктор Медведчук.
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