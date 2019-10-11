С 1 января 2020 в Украине изменится формула расчета цены газа для населения. Об этом сказал директор ООО «Газоснабжающая компания» НАК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

Как отметил Рабинович, сейчас Нафтогаз не определяет цену газа для населения, а только выбирает из четырех показателей, какой из них меньше.

«Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены», - сказал он.

По его словам, так написано в законе, который с 1 января отменяет специальные обязательства Нафтогаза (ПСО).

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» снизила цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО в сентябре на 3,4%.

Так, цена газа, по которой Нафтогаз продает его газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, определена на уровне 4 493,64 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов).