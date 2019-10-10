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Создание временной следственной комиссии является политически мотивированным решением, цель которого ‒ зачистка медиапространства и уничтожение независимых телеканалов, позволяющих себе говорить правду о реальной ситуации в Украине.

Как заявили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», депутаты от «Слуги народа» голосовали за создание ВСК исключительно по указанию президента Зеленского,  а инициатор создания ВСК Ольга Василевская-Смаглюк даже не скрывает, что является представителем Игоря Коломойского.

«Депутатами от "Оппозиционной платформы – За жизнь" была обнаружена подтасовка документов: партия "Слуга народа" не внесла в свое предложение среди членов комиссии Ольгу Василевскую-Смаглюк, однако включила ее в состав комиссии и, более того, сделала председателем комиссии в постановлении, что является нарушением Регламента ВР, грубой подтасовкой и прямой фальсификацией. Очевидно, что политическая травля телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, проводимая по заказу Зеленского и Коломойского, и дальше будет осуществляться самыми грязными и незаконными методами», – говорится в сообщении.

В партии также отметили, что создание ВСК является политически мотивированным решением, цель которого ‒ зачистка медиапространства и уничтожение независимых телеканалов.

«ВСК можно расценивать исключительно как репрессивный инструмент, позволяющий марионеткам Зеленского и Коломойского навязывать и правоохранителям, и общественности свою "правду". ВСК имени Коломойского, инициированная людьми Коломойского, должна стать инструментом давления на политических оппонентов, создать в угоду Зеленскому и по его заказу механизм преследования журналистов и уничтожения свободы слова в стране, превратиться в кнут для управления правоохранительными органами», – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, за давлением на свободу слова в Украине стоит лично украинский президент Владимир Зеленский.
ForUm

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