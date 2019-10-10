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Несмотря на циничную коррупционную деятельность на посту председателя комитета ВР Украины, Александр Ткаченко намерен претендовать на должность главы Киевской городской государственной администрации.

Более детальную информацию сообщили в пресс-службе партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

Как отметили в пресс-службе партии, анализ положений законов Украины свидетельствует о недопустимости назначения на пост главы Киевской городской государственной администрации лица, в действиях которого имеются признаки коррупционного правонарушения.

«Является очевидным, что Александр Ткаченко, возглавив парламентскую структуру, по сути, узурпировал власть для удовлетворения собственных интересов с целью личного обогащения. Будучи лицом, владеющим частью акций Одесской киностудии, он (при наличии существующего и потенциального конфликта интересов) скрыл этот факт и не заявил о наличии конфликта интересов во время решения вопроса о снятии на законодательном уровне моратория на продажу данного объекта государственной собственности. Такие действия Ткаченко подпадают под санкции антикоррупционного законодательства, в частности в том, что касается ограничения его права как служащего занимать должности, связанные с функциями осуществления властных полномочий», ‒ говорится в заявлении партии.

Представители партии также призвали президента Зеленского выполнить свои обещания и не допустить к руководству Киевом лиц, замешанных в коррупционных махинациях.

Как сообщалось ранее, члены партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» обратились в ГБР и НАБУ в связи с необходимостью расследования коррупционных действий Александра Ткаченко в вопросе приватизации Одесской киностудии.
ForUm

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