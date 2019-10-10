Глава «Укрзализныци» Евгений Кравцов стал виновником ДТП со смертельным исходом. Об этом свидетельствуют материалы уголовного дела №11010312010023893001, которое находится в Святошинском РОВД Киева, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».

Дело было закрыто еще в 2011 году, однако, по информации источника издания в Нацполиции, материалы недавно передали на повторное расследование в силу вновь открывшихся обстоятельств.

«ДТП с участием Евгения Кравцова произошло в 20 января 2011 года в районе улиц Салютной и Щербакова в Святошинском районе Киева. Кравцов, на тот момент юрист одной из киевских фирм, нарушил ПДД и совершил смертельный наезд на мотоциклиста. Погибший Сергей Горак по иронии судьбы работал в «Укрзализныце». Виновность Кравцова была очевидной, но с родственниками погибшего было достигнуто мировое соглашение, а сам Кравцов из виновника превратился едва ли не в потерпевшего», - сообщил источник.

Уголовное дело сначала было переквалифицировано с ч.2 статьи 286 УК Украины на более легкую ч.1 статьи 286 УК Украины, которая позволяет заменить лишение свободы штрафом. В дальнейшем его вообще закрыли. И никто никогда бы об этой истории не вспомнил, если бы не приятель Кравцова, у которого он взял в долг приличную сумму для «решения вопроса» с родственниками и в суде. Как рассказали в Нацполиции, приятель передал ему 25 тысяч долларов США. В последствии долг руководитель «Укрзалызныци» не вернул, несмотря на неоднократные напоминания со стороны приятеля.

«Мы не знаем, почему Кравцов не вернул приятелю долг. По версии самого приятеля, Кравцов, видимо, считал, что и так сделал для него достаточно на руководящих должностях в «Укрзализныце». Так или иначе, но этот человек решил через суд потребовать у Кравцова вернуть деньги. И написал заявление в Генеральную прокуратуру и Нацполицию о том, что Кравцов использовал взятые у него в долг средства для подкупа следователя и судей», - рассказывает источник «Открытой Украины».

По данным издания, материалы уголовного дела сегодня изучаются следователями Национальной полиции. «Больше всего вопросов вызывают причины переквалификации статьи. В ближайшее время по данному делу может быть допрошен и сам Евгений Кравцов. Если вина Кравцова будет доказана, ему, согласно ч.2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет», - резюмирует «Открытая Украина».