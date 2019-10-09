Подписание «формулы Штайнмайера» является только первым шагом к выполнению Минских соглашений, пишет на сайте «Корреспондент» украинский журналист Николай Васильковский.

«И в этом ключе «формула Штайнмайера» - это только первый шаг. Ключевой вопрос в данном плане «Что будет дальше?», - задается вопросом журналист.

По словам Васильковского, существует лишь один способ выполнения «Минских соглашений», который известен под названием плана Медведчука.

«На практике есть только один способ выполнения «Минских соглашений» - это чтобы Верховная Рада приняла отдельные законы по реализации каждого политического пункта «Комплекса мер», что уже несколько лет известно как план Виктора Медведчука (по имени главного украинского переговорщика и депутата Верховной Рады)», - пояснил политический обозреватель.

Поэтому, как поясняет Николай Васильковский, фактически «формула Штайнмайера» - это стартовая ступень для запуска плана Медведчука.

«Поэтому «формула Штайнмайера» - это по факту стартовая ступень для запуска плана Медведчука.

И если президент Зеленский внесет такие законопроекты в Верховную Раду, а депутаты дадут необходимые 226 голосов, значит, решимость выполнять договоренности есть. А если снова начнется «сказка про белого бычка» в стиле Порошенко и «партии войны», значит, воз и ныне там», - так сформулировал критерии политический обозреватель.

Васильковский прогнозирует, что против мирного урегулирования будут выступать те, кто «поднялся» благодаря войне на Донбассе.

«Наконец, понятно, что будут биться в истерике, майданить и выкрикивать угрозы все, кто поднялся на войне. Но у украинского президента есть достаточно полномочий и силового ресурса, чтобы довести дело до конца, было бы желание», - расставил точки над i украинский журналист.

Васильковский поясняет, что на международном уровне мирный план Медведчука поможет решить задачу организации поставок газа «Газпрома» в страны ЕС.

«Что касается обнародованного плана действий, то в случае реализации он станет ключом для урегулирования войны на Донбассе, а в международном плане - для решения задачи поставок «газпромовского» газа в ЕС», - резюмировал журналист Николай Васильковский.