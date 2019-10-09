Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук требует от президента Украины Владимира Зеленского и его команды выполнить свое обещание и предоставить народу право управлять страной.

Такое заявление Медведчук сделал в связи с обнародованием Социологической группой «Рейтинг» результатов опроса, проведенного 28 сентября – 1 октября этого года: 73% украинцев выступают против инициативы президента открыть рынок земли. А продажу земли иностранцам поддерживают только 13%, против ‒ 81% опрошенных.

«74% украинцев убеждены, что решение о продаже земли сельскохозяйственного назначения должно приниматься исключительно на референдуме», ‒ подчеркнул политик. И добавил: «Такие данные соцопросов не просто разгромны для команды президента, они ставят крест на попытке Зе-реформаторов в турборежиме запустить продажу земель сельскохозяйственного назначения. Президент, который в своей предвыборной программе обещал, что первым его законопроектом станет законопроект «О народовластии», не имеет морального права проигнорировать волю народа».

Медведчук напомнил, что представителями его партии разработан и внесен в ВР проект закона № 1123 «О всеукраинском и местных референдумах по народной инициативе». Данный законопроект прошел народное обсуждение и имеет поддержку в обществе.

Политик убежден, что стратегически важные для страны вопросы должны решаться на всеукраинских референдумах.

«Президент обязан выполнить свое предвыборное обещание и услышать мнение народа. А сегодня украинцы четко и безапелляционно говорят «нет» открытию рынка земли!» ‒ заявил Медведчук.

Напомним, что влиятельнейшее американское издание Politico высоко оценивает деятельность Виктора Медведчука в вопросе принятия решения по открытию рынка земли в Украине. Politico указывает, что представители украинской оппозиции начали мобилизацию, чтобы потребовать проведения референдума по вопросу открытия рынка земли в стране.