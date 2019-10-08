На самом деле новый министр образования Ганна Новосад, которая анонсировала, что к сентябрю 2020 года все русские школы заставят перейти на украинский язык, не сказала ничего нового. Такое мнение на сайте «Корреспондент» выразил политтехнолог Сергей Лозовский.

Сергей Лозовский поясняет, что «эта норма есть в законе, просто ¾ избирателей, голосовавших за Зеленского на выборах, возмутились тому, что новая власть ведет себя как «переодетый Порошенко».

По словам Лозовского, «Зеленский и его команда на деле показали, что будут продолжать политику Порошенко по наступлению на русский язык».

Среди всех парламентских сил только партия Виктора Медведчука защищает права русскоязычных украинцев, отмечает Лозовский.

«Фактически среди всех парламентских сил только партия Медведчука отстаивает права русскоязычных украинцев. Здесь надо отметить, что команда Зеленского пришла во власть благодаря голосам оппозиционных избирателей, которые не воспринимали оголтелый национализм Порошенко и поверили, что обещания Зеленского про мир, язык, свободу слова – это не пустые обещания. К сожалению, это оказалось именно так», - констатировал политтехнолог.

Сергей Лозовский отмечает, что, в отличие от Зеленского, «Оппозиционная платформа» ведет себя последовательно. Он обращает внимание также, что у Медведчука и его соратников есть опыт борьбы с дискриминацией по языковому признаку через суды.

«На контрасте с Зеленским, «Оппозиционная платформа - За жизнь» ведет себя последовательно. Надо напомнить, что у Медведчука и его однопартийцев есть опыт успешной борьбы против дискриминационных решений запрет русскоязычного продукта в ряде областей», - подчеркнул он.

«Так, по иску партии суд в феврале 2019 года отменил решение Житомирского облсовета от 25.10. 2018 о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как такое, что “противоречит отдельным статьям Конституции Украины и другим законам”. Ранее, в октябре 2018 года, юристы Медведчука опротестовали аналогичное решение Львовского облсовета», - конкретизировал политтехнолог.

Лозовский цитирует позицию Виктора Медведчука, который прокомментировал ситуацию в том ключе, что Зеленский нарушил свои предвыборные обещания и возглавил политику дискриминации русскоязычных.

Лозовский уверен, что такими действиями новая власть рискует закончить с таким же мизерным уровнем поддержки как и Порошенко.

«И тут хочется показать новой власти на предыдущую, и заметить, что 73% могут легко перерасти в 8%. Это просто. Надо всего лишь игнорировать людей и обманывать надежды избирателей. Вы точно этого хотите?», - язвительно спрашивает политтехнолог Сергей Лозовский.