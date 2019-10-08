«Формула Штайнмайера», по сути, представляет собой график выполнения Минских соглашений. А Порошенко, который выступает против, в 2016 году лично присутствовал при согласовании «формулы Штайнмайера». Об этом на сайте «Корреспондент» пишет политический обозреватель Руслан Веснянко.

«Она, по сути - график выполнения Минских соглашений 2015 года», - поясняет Веснянко.

Веснянко напоминает, что в 2016 году тогдашний глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил «дорожную карту» разрешения противостояния в Донбассе, с которой тогда согласился президент Порошенко.

«Порошенко сейчас утверждает, что никакой «формулы Штайнмайера» не существует (хотя она была предложена и согласована в его присутствии)», - обратил автор внимание на противоречие в поведении экс-президента Украины.

Веснянко подчеркивает, что только партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» принципиально поддержала согласование «формулы Штайнмайера» в Минске.

«Из украинских политиков однозначную поддержку подписанному в Минске Леонидом Кучмой документу выразила лишь «Оппозиционная платформа - За жизнь», - констатировал журналист.

Веснянко отмечает последовательную позицию партии Медведчука, которая на выборах обещала установить мир на Донбассе. Он напомнил, что глава политсовета партии Виктор Медведчук в июле представил свой мирный план-концепцию в Европарламенте.

«Ведь партия Виктора Медведчука перед парламентскими выборами обещала установить мир в Донбассе, а сам глава её политсовета представил свой план-концепцию по восстановлению мира, в том числе, и в Европарламенте», - напомнил журналист.

Руслан Веснянко поясняет, что следующий этап после согласования «формулы Штайнмайера» - это переход к выполнению плана Медведчука.

«И что же теперь? По всей видимости, Верховная Рада должна принять несколько законов: об амнистии и отказе от уголовного преследования, о проведении местных выборов в Донбассе, об особом порядке самоуправления и о внесении изменений в конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам (в совокупности всё это известно как план Виктора Медведчука)», - пояснил автор.

Поэтому «формула Штайнмайера» выполняет функцию ракеты-носителя для запуска мирного плана Медведчука, так расшифровал происходящее Веснянко.

«И в данном смысле «формула Штайнмайера» выполняет роль ракеты-носителя для запуска плана Медведчука по восстановлению мира в Донбассе», - резюмировал журналист Руслан Веснянко.