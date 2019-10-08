Одна из самых популярных в США медиа-организаций в области политической журналистики Politico опубликовала статью, в которой указано, что представители украинской оппозиции начали мобилизацию, чтобы потребовать проведения референдума по вопросу открытия рынка земли в Украине.



Об этом говорится на официальном сайте американского СМИ, сообщает «Антикор».



«Оппозиционные политики уже мобилизуются, чтобы потребовать проведения референдума по этому вопросу. Виктор Медведчук, заявил в августе, что правительство не имеет «никакого морального права» менять закон без всенародного референдума», – говорится в тексте сообщения.



Максим Эдвардс, автор материала, также уверен, что план Зеленского проводить больше референдумов, вероятно, столкнется с юридическими препятствиями.



«Конституция страны обязывает президента или парламент проводить референдум по любым вопросам, кроме налогообложения, бюджета или амнистии преступников, если есть доказательства поддержки со стороны не менее трех миллионов украинских избирателей в двух третях и более областей страны. Но закона о том, как эти референдумы должны проводиться и как должны быть реализованы их результаты, нет. То есть, они могут быстро превратиться в правовую и политическую «трясину», как обнаружили некоторые из предшественников Зеленского», – резюмировал журналист.



Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что требования Международного валютного фонда (одно из главных ‒ продажа земли сельскохозяйственного назначения), ‒ это издевательство над нашей страной и людьми.

Напомним, народный депутат Виктор Медведчук также акцентировал на том, что рынок земли в Украине можно открывать только после проведения всеукраинского референдума.