Политолог Владимир Корнилов заявил, что Офис президента инициирует закрытие телеканалов, которые могли бы поддержать главу украинского государства Владимира Зеленского. Об этом эксперт сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«В условиях кризиса, начинающегося на Украине после подписания формулы Штайнмайера, единственным естественным союзником для Владимира Зеленского могла бы стать "Оппоплатформа", однако вместо объединения Офис президента инициирует закрытие телеканалов Виктора Медведчука, которые информационно могли бы поддерживать главу государства», – отметил Корнилов.

По его словам, единственной политсилой, которая поддержала Владимира Зелинского в вопросе Минских соглашений, была партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем Политсовета которой является Виктор Медведчук.

«Вот, что подчёркивает неумность, мягко говоря, новой команды Зеленского. Посмотрите, кто сейчас вышел против него бунтовать: порохоботы, нацики, и кто единственный, кроме "Слуги народа" (и то, половина фракции попрятались), – единственная фракция, которая поддержала эту формулу Штайнмайера, по сути дела, внешнеполитический акт Зеленского, «Оппозиционная платформа.

То есть, те самые каналы, против которых Зеленский начал войну. Он даже не подумал, что, может, завтра ему будет нужна помощь этих самых телеканалов, которые уже помогли ему избраться. Что и говорит о том, что люди там, выполняя поручения Коломойского, устраняя его конкурентов, сами роют себе могилу», – заявил Корнилов.

Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, решение о лишении цифровой лицензии телеканала «112 Украина» является незаконным, а стоит за этим лично украинский президент Владимир Зеленский.