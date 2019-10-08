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Популярный французский сайт гражданской журналистики Agora Vox опубликовал статью, где сообщается, что украинский телеканал «112 Украина», который в последнее время поддается давлению со стороны украинских властей, является одним из главных новостных каналов страны.

Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Автор материала также привел слова известного одесского журналиста Юрия Ткачёва из интервью информационного ресурса Украина.ру.

«Все эти элементы составляют продуманную и последовательную позицию властей по полной ликвидации СМИ, которые связаны с "Оппозиционной платформой – За жизнь" и Виктором Медведчуком», – говорится в сообщении.

Об этом ранее заявлял председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Он утверждал, что за давлением на свободу слова в Украине стоит лично президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан.
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