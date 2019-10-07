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Законы об амнистии, о проведении местных выборов на Донбассе, об особом статусе для отдельных районов Донбасса, а также изменения в Конституцию по передаче полномочий от Киева к регионам – все это является планом председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука.

Более детальную информацию сообщил журналист Алексей Калиниченко в своей статье под названием «Логика происходящего вокруг "формулы Штайнмайера"», опубликованной на сайте телеканала NewsFront.

Как отметил эксперт, Виктор Медведчук в очередной раз подтвердил свою репутацию политического стратега, поскольку несколько лет «готовил ситуацию для подписания "формулы Штайнмайера" в Минске».

Калиниченко также добавил, что нормализация отношений между Украиной и Россией возможна исключительно после того, когда на Донбассе прекратятся боевые действия.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что для улучшения инвестиционного климата в Украине необходимо прекратить боевые действия на Донбассе, а в Украине должен наступить мир.

Виктор Медведчук также неоднократно заявлял, что нынешняя украинская власть не хочет выполнять Минские соглашения.
ForUm

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