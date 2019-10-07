Президент Владимир Зеленский цинично обманул избирателей ‒ нарушил свои предвыборные обещания и предал интересы миллионов русскоязычных граждан и жителей юго-востока страны. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат ВР IX созыва Виктор Медведчук.

«…После своей триумфальной победы во втором туре Зеленский признавал, что «законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики». Более того, обещал провести «тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», ‒ отметил парламентарий.

Политик также напомнил, что позиция Владимира Зеленского была четкой и однозначной. Тогда Зеленский говорил: «Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний».

Но, как подчеркнул народный депутат, после вступления в должность Зеленский радикально изменил свою «принципиальную позицию», отказавшись пересматривать дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

«Подтверждение тому – заявления министра культуры, молодежи и спорта Бородянского о том, что в действующий закон изменения вноситься не будут, и утверждения министра образования и науки Новосад о переходе русскоязычных школ с сентября 2020 года на украинский язык обучения. Действия Зе-власти свидетельствуют о дискриминации русскоязычных граждан, нарушении их законного права общаться и учиться на родном языке», ‒ отметил Медведчук.

Политик акцентировал внимание на том, что нормы закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» противоречат Конституции Украины и грубо нарушают ее, а также ряд международных правовых актов.

«…Сегодня президент Зеленский и его министры возглавили политику дискриминации русскоязычных граждан», ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что принятый языковой закон направлен на дискриминацию русского языка.