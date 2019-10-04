Глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук показал, чем топ-политик отличается от рядового «слуги народа». Так публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров прокомментировал у себя в Facebook фотографию с Медведчуком, сделанную фотографом-папарацци в зале Верховной Рады.

Как пишет Джангиров, «Верховная Рада – и зал, и кулуары, и комитеты – являются сплошной территорией засады, где папарацци (в нейтральном и, даже, уважительном смысле этого слова) не только поджидают расслабившихся народных избранников, но и ведут активную «разведку».

По словам публициста, «в этом созыве уже многие депутаты попали в такие «засады», в результате чего понесли немалые репутационные потери».

И в этом ключе, обращает внимание Джангиров, такой топ-политик как Виктор Медведчук преподал своим менее опытным коллегам по Верховной Раде мастер-класс как вести себя с папарацци и обращать деятельность фотографов себе «в плюс».

В итоге, пишет Джангиров, фотограф, который рассчитывал подловить Медведчука, на самом деле «запечатлел письменный набор ГосДепа США и политика, обнаружившего «засаду» еще до того, как папарацци щелкнул затвором камеры».

Более того, обращает внимание Джангиров, скорее, это Медведчук сам подловил папарацци, так как подмигнул фотографу и потроллил фирменной ручкой Госдепартамента США.

«Судя по тому, как Медведчук лихо подмигнул, это он сам поймал папарацци. Да еще и потроллил активиста желтой прессы, «засветив» ручку в футляре с эмблемой Госдепартамента США»

«Как итог – репутационный «минус» превращается в «плюс», а гонорарный «плюс» – в «минус», - иронизирует публицист.

По словам Джангирова, один этот момент показал, чем топ-политик отличается от рядовых депутатов.

«Всего один момент, но очень показательный, потому что демонстрирует, чем «олдскульный» топ-политик отличается от обычного «слуги народа», - подчеркнул публицист и телеведущий Дмитрий Джангиров.

Виктор Медведчук потроллил фотографа-папарацци, пишет Дмитрий Джангиров