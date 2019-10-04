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Одно из самых авторитетных итальянских информационных изданий Agenzia Nova опубликовало материал, в котором упоминаются последние заявления председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука о необходимости завершения боевых действий на Донбассе.

Более дательная информация сообщается на официальном сайте агентства.

Автор статьи акцентировал особое внимание на высказывании Медведчука об инвестиционном климате в Украине.

В интервью телекомпании «112 Украина» лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил о том, что конец войны на Донбассе будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине.

«Самое главное – не последнее, а самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия на Донбассе. И вот это главное, а не МВФ и сотрудничество. Не МВФ и издевательство над страной и людьми, а именно мир и прекращение боевых действий – это главный сигнал, который может породить создание инвестиционного климата», – цитирует слова политика европейское СМИ.

В тексте материала также приводять данные о привлечении иностранных инвестиций, которые обнародовал Медведчук.

«Политик обнародовал данные о том, что иностранные инвестиции к январю 2014 года составляли 2,2 миллиарда долларов, а к январю этого года всего 1,3 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, инвестиций в Украине не будет, пока не реализуется антимонопольное законодательство.
ForUm

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