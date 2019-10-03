Председатель политической партии «Родина» Алексей Журавлев заявил, что у председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука наиболее понятный взгляд на то, что нужно делать дальше.

Об этом депутат Государственной думы РФ сказал в программе «Время покажет» на телеканале ОРТ.

«Медведчук и его сторонники в Раде – единственные на сегодняшний день, кто настаивал на выполнении "формулы Штайнмайера". Он многократно об этом говорил, он делал все для этого, и, естественно, у него на сегодня наиболее известный и понятный взгляд на то, как дальше что-то делать», – отметил политик.

По словам Журавлева, если представители украинской власти обязались принять закон о том, как будут проходить выборы на Донбассе, то они «обязаны это делать».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «формула Штайнмайера» – это план выполнения отдельных пунктов Минских соглашений.