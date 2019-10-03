На Кировоградщине в день памяти священномученика Николая Искровского, 2 октября, верующие УПЦ совершили общеепархиальный крестный ход в память 100-летия его мученической смерти.

Фото: Александровская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Александровской епархии, крестоходцы во главе с архиепископом Александрийским и Светловодским Боголепом и архиепископом Кременчугским и Лубенским Николаем проследовали от села Анновка к селу Искровка Петровского района, где в Крестовоздвиженском храме почивают мощи священномученика.

По окончании 8-километрового молитвенного шествия была совершена Божественная литургия.

Все участники имели возможность помолиться у мощей священномученика Николая Искровского, побывать на его могиле и целебном источнике.

Священномученик Николай Искровский – единственный канонизированный святой на территории Кировоградской области. Обретение честных мощей и прославление святого состоялись в 2001 году. Общеепархиальный крестный ход к мощам священномученика Николая Искровского совершается с 2013 года в день памяти святого. Святыня никогда не покидает стен родной церкви. Исключение было сделано в 2015 году во время крестного хода за мир и единство в Украине: тогда рака с мощами святого Николая посетила 13 населенных пунктов области.