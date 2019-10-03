Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя власть пошла путем зачистки информационного пространства в Украине, а свобода слова в стране получает серьезные потери.

Об этом народный депутат IX созыва сообщил журналистам в кулуарах Верховной Рады.

«Сегодня независимые телеканалы их (украинскую власть – ред.) не устраивают, не устраивают их и политика телеканалов, которая сводиться к тому, чтобы приглашать все политические силы, думать и выслушать альтернативные точки зрения разных политических взглядов, разных политических сил. Это сегодня не устраивает Банковую. Мы это осуждаем, будем бороться за независимость телевизионных каналов, за независимость всех средств массовой информации», - отметил Виктор Медведчук.

По словам нардепа, давления на телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK осуществляются во главе с президентом Зеленским и руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

Политик также уверен, что свобода слова в Украине получает серьёзные потери именно из-за такой политики, «которую выбрала власть и которую она навязала Национальному совету по телевидению и радиовещанию».

Как сообщал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, за давлением на свободные демократичные телеканалы стоит лично глава украинского государства Владимир Зеленский.