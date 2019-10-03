Европейский совет по международным отношениям опубликовал материал о ситуации в Украине после выборов.

Как отмечают авторы статьи Джоанна Хос и Эндрю Вилсон, «Оппозиционная платформа – За жизнь» показала бы результат еще лучше, если бы ей не препятствовали кандидаты-«клоны», поддерживаемые администрацией Порошенко.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» предложила сближение с Россией и то, что Украина не должна рассматривать любые перспективы вступления в НАТО в будущем. Россия пообещала ее лидерам дешевый газ и освобождение украинских военных заложников. Альянс также сильно поддерживался Виктором Медведчуком: результатом было скромное, но значительное увеличение его поддержки – 13,1 процента на выборах в Раду в 2019 году и 11,7 процента его лидера Юрия Бойко на президентских выборах», – говорится в сообщении.

Как заявлял неоднократно председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, Петра Порошенко никогда не интересовали ни мир на Донбассе, ни судьба людей, которые удерживались за пределами Украины, ни другие государственные интересы.