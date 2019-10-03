также в разделеПолитика
Сенатор: Из стенограммы разговора Трампа с Зеленским вырезали 20 минут записи 12
Великобритания прокомментировала согласование «формулы Штайнмайера» 23
Трамп заявил, что блокировал помощь Украине из-за коррупции 45
Меркель: Встреча «нормандской четверки» состоится в Париже 53
Помпео: США будут поддерживать Украину, несмотря на скандал вокруг Трампа 46
«Слуга народа» подала 18 кандидатур в ЦИК 18
Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину 69
Нимченко: «Формула Штайнмайера» – один из инструментов урегулирования конфликта на Донбассе 27
В Кремле отреагировали на согласование Украиной «формулы Штайнмайера» 41
UrduPoint: Медведчук указал на важность мира в Украине для улучшения инвестиционного климата в стране 64
В ЕС прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера» 80
Рада создала спецкомиссию по вопросам ветеранов 22
Медведчук назвал три ошибки Зеленского в толковании «формулы Штайнмайера» 313
Рада одобрила перезагрузку НАПК и ограничила госфинансирование партий 49
Зеленский отказался комментировать «формулу Штайнмайера» с трибуны Рады 90
Обнародован текст, который в Минске подписал Кучма 88
Данилюк заявил, что подал в отставку из-за «Приватбанка» 54
Яременко о «формуле Штайнмайера»: Никто ничего не подписывал 55

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что условия выборов на неконтролируемой украинской властью территории необходимо согласовать с представителями Донецка и Луганска. Об этом народный депутат IX созыва сказал в программе «Время покажет» на телеканале ОРТ.

По его словам, радикалы, которые вышли на улицы, протестуя против подписания «формулы Штайнмайера», рассчитывают на новый Майдан, а их заявление о капитуляции ‒ это исключительно «циничное бахвальство и космические оценки того, чего на самом деле нет».

«То, что национал-радикалы будут пытаться сегодня устроить Майдан или дестабилизировать ситуацию в стране – это однозначно. Насколько у них получится, это зависит сегодня от господина Зеленского. И тут Зеленскому надо выбрать: или рейтинг и доверие людей, которые поручили ему установить мир, или действовать в угоду национал-радикалам, которые требуют от него не выполнять "Минск" и продолжать поддерживать напряженность на линии соприкосновения, не вступая в прямой диалог с представителями Донецка и Луганска», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также добавил, что президент Зеленский должен следовать политике мирного урегулирования, предусмотренной Минскими соглашениями.

«А те, кто сегодня пытается разжечь этот костер, они, естественно, всегда выступали против мира, они выступали против Минских соглашений, а их заявления по поводу капитуляции ‒ это такое, вы знаете, исключительно циничное бахвальство и космические оценки того, чего на самом деле нет. Есть то, что надо предоставить нашим гражданам, живущим на неконтролируемых территориях: это гарантии безопасности, мир, прекращение боевых действий и реализация того, что предусмотрено Минскими соглашениями», ‒ резюмировал Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «формула Штайнмайера» является началом пути к миру в Украине. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
44
Теги