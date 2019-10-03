Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что условия выборов на неконтролируемой украинской властью территории необходимо согласовать с представителями Донецка и Луганска. Об этом народный депутат IX созыва сказал в программе «Время покажет» на телеканале ОРТ.

По его словам, радикалы, которые вышли на улицы, протестуя против подписания «формулы Штайнмайера», рассчитывают на новый Майдан, а их заявление о капитуляции ‒ это исключительно «циничное бахвальство и космические оценки того, чего на самом деле нет».

«То, что национал-радикалы будут пытаться сегодня устроить Майдан или дестабилизировать ситуацию в стране – это однозначно. Насколько у них получится, это зависит сегодня от господина Зеленского. И тут Зеленскому надо выбрать: или рейтинг и доверие людей, которые поручили ему установить мир, или действовать в угоду национал-радикалам, которые требуют от него не выполнять "Минск" и продолжать поддерживать напряженность на линии соприкосновения, не вступая в прямой диалог с представителями Донецка и Луганска», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Политик также добавил, что президент Зеленский должен следовать политике мирного урегулирования, предусмотренной Минскими соглашениями.

«А те, кто сегодня пытается разжечь этот костер, они, естественно, всегда выступали против мира, они выступали против Минских соглашений, а их заявления по поводу капитуляции ‒ это такое, вы знаете, исключительно циничное бахвальство и космические оценки того, чего на самом деле нет. Есть то, что надо предоставить нашим гражданам, живущим на неконтролируемых территориях: это гарантии безопасности, мир, прекращение боевых действий и реализация того, что предусмотрено Минскими соглашениями», ‒ резюмировал Медведчук.

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что «формула Штайнмайера» является началом пути к миру в Украине.