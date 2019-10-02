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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук указал на необходимость урегулирования конфликта на Донбассе для улучшения инвестиционного климата в Украине.

Заявление народного депутата IX созыва опубликовало одно из самых авторитетных пакистанских интернет-изданий UrduPoint.

«Виктор Медведчук, председатель Политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», указал на необходимость урегулирования конфликта в восточном регионе Донбасса для улучшения инвестиционного климата в стране. Самое главное, что Украина будет привлекать инвестиции, когда будет обеспечен мир на Донбассе и прекращены военные действия», – отмечает пакистанское СМИ.

В сообщении также говорится о том, что, несмотря на подписанные минские соглашения, боевые действия между противоборствующими сторонами продолжаются.

«Соглашение о прекращении огня между противоборствующими сторонами было подписано в Минске после переговоров при посредничестве лидеров так называемой группы "Нормандская четверка": Франции, Германии, России и Украины. Однако, несмотря на это соглашение, спорадические бои в Донбассе продолжаются», – пишет автор. 

 Как сообщал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук ранее, Минские соглашения – единственный план, для достижения мира на Донбассе.

 
ForUm

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