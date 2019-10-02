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Освобожденный россиянин Алексей Седиков поблагодарил народного депутата, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, который содействовал предоставлению ему жизненно необходимой медицинской помощи.

«Безмерно благодарен за то, что вы лично сделали для меня. За содействие в проведении необходимой операции, лечения и, самое главное, за помощь в освобождении незаконно удерживаемых людей, за проделанную трудоемкую работу в переговорном процессе, ‒ написал Алексей Седиков, обращаясь к Виктору Медведчуку. ‒ Огромнейшее вам спасибо!»

Как ранее сообщали СМИ, Алексею Седикову, получившему тяжелое ранение в ногу, длительное время не предоставлялась квалифицированная медицинская помощь. Вопрос об оказании ему медицинской помощи неоднократно поднимался на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, но только благодаря участию и финансовой поддержке Виктора Медведчука удалось вовремя провести операцию.

Закупка изделий медицинского назначения для проведения металлоостеосинтеза Алексею Седикову была осуществлена спецпредставителем Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктором Медведчуком за собственные средства.

Об этом в ответ на запрос представителя Уполномоченного по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных дел Вячеслава Петлеванного сообщили в государственном учреждении «Центр охраны здоровья государственной уголовно-исполнительной службы Украины».

Напомним, Виктор Медведчук занимается освобождением удерживаемых лиц с декабря 2014 года. Благодаря его участию удалось вернуть 489 человек.

В 2019 году политик сумел добиться одностороннего освобождения четырех граждан, удерживаемых в ОРДО и ОРЛО.

17 сентября на пресс-конференции в Киеве освобожденный из московского СИЗО «Лефортово» Николай Карпюк выразил благодарность председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку.

«Что бы кто мне ни говорил, я этим людям буду благодарен – и Рабиновичу, и Медведчуку», – отметил Николай Карпюк, а также выразил признательность за то, что они приезжали в СИЗО и передавали ему ту энергетику, о которой он мечтал, находясь в России.
ForUm

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