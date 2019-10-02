В чем заключается «формула Штайнмайера» и в чем неправ президент Зеленский, рассказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь», народный депутат ВР IX созыва Виктор Медведчук в кулуарах Верховной Рады.

Парламентарий в целом позитивно оценил договоренности, достигнутые 1 октября в Минске. «Могу сказать, что это начало пути. Мы поддерживаем подобные шаги по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, на неконтролируемых территориях. Мы считаем, что "формула Штайнмайера" – это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов Минских соглашений. Мы выступаем за что, что Минские соглашения являются безальтернативными. Они должны быть выполнены. И это может привести к миру и прекращению боевых действий», ‒ заявил политик.

Отвечая на вопросы журналистов, что собой представляет «формула Штайнмайера», Виктор Медведчук объяснил: согласно этому документу, после проведения выборов на неконтролируемых территориях вводится в действие на временной основе закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый еще в сентябре 2014 года. «На постоянной основе он вступает в силу после того, как ОБСЕ и соответствующие контролирующие органы со стороны ОБСЕ проверят выборы на соответствие нормам БДИЧ и сделают свое заключение. Тогда этот закон вступает на постоянной основе в полную силу», ‒ рассказал политик.

Также Медведчук заявил, что не согласен с тем, как трактует «формулу Штайнмайера» президент Зеленский. «Вчера господин Зеленский говорил по поводу так называемого нового закона об особом статусе, потому что этот заканчивает действие 31 декабря текущего, 2019 года (в этом он прав). Но неправ президент в другом: дело в том, что "формула Штайнмайера" касается именно того закона, который был принят Верховной Радой и который есть сегодня, но заблокирован».

Виктор Медведчук отметил, что президент неправ и в толковании вопроса границ. «Во время своего брифинга Зеленский сказал о том, что это будет тогда, когда границы будут под контролем Украины. Это тоже не отвечает ни "формуле Штайнмайера", ни Минским соглашениям. Потому что в Минских соглашениях четко записано, что контроль над границей между Украиной и Россией начинает устанавливаться в первый день после выборов и заканчивается после внесения изменений в Конституцию относительно особого статуса».

Кроме того, Медведчук особо подчеркнул, что закон о выборах должен приниматься Верховной Радой в соответствии с Конституцией Украины, но при этом вопрос модальности выборов должен быть согласован с Донецком и Луганском.

«Согласно Минским соглашениям, условия проведения выборов, модальности выборов согласовываются с представителями Донецка и Луганска. Только в этом случае закон принят после голосований и может послужить основанием для объявления и проведения выборов», ‒ отметил политик.

Как председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук заверил, что фракция поддержит инициативы президента, направленные на выполнение Минских соглашений, в том числе относительно реализации «формулы Штайнмайера».