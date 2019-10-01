Нынешняя украинская власть не имеет морального права принимать закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения без проведения всеукраинского референдума.

Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

По его словам, ни в предвыборной программе Владимира Зеленского, ни в предвыборной программе партии «Слуга народа» не было пункта о продаже земель сельхозназначения.

«Есть один вариант разрешения этой проблемы. Надо спросить у людей, надо провести референдум. Вопрос в том, имеет ли моральное право сегодняшняя власть проводить эту политику без того, чтобы получить добро на это от наших граждан. Я отвечаю: нет, не имеет», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Как отметил политик, власть должна была начинать свою работу именно с принятия закона о референдуме, а не с вопросов снятия неприкосновенности с народных депутатов и технических процедур.

Виктор Медведчук также уверен, что ВВП в тот год, когда начнут реализовывать землю, вырастет на 1,5‒2%, однако это будет «разовым явлением».

«Да, ВВП в тот год, в который начнут реализовывать землю (а я хочу напомнить, это 42 млн гектаров, конечно же, они не будут проданы сразу, не будут проданы все, то есть это процесс определенный, может, даже длительный), да, ВВП вырастет на 1,5‒2%, но это разовое явление. Ведь это не наша "хотелка", это та, которая пришла к нам оттуда. Раньше говорили "с Запада", да? Это идея господина Сороса и его фонда. Именно поэтому сегодня Сорос имеет самое большое представительство во власти ‒ и в парламенте, и правительстве. И земля, и требование ее продажи – это требование МВФ, это требование людей Сороса», ‒ резюмировал Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял о том, что вопрос продажи земель сельскохозяйственного назначения должен решаться исключительно на всеукраинском референдуме.