Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал президенту Владимиру Зеленскому вместо сохранения «украинских океанов» озаботится главным вопросом для каждого украинца – вопросом мира в Украине. Так оппозиционный политик прокомментировал очередной указ президента, в котором определены главные стратегические задачи для страны на ближайшие пять лет.

«Участие президента Украины Владимира Зеленского в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН не прошло бесследно. Вернувшись в Украину, глава государства порадовал страну новым указом ‒ «О Целях устойчивого развития Украины на период до 2030 года», отметив, что поддерживает провозглашенные Генеральной Ассамблеей глобальные цели устойчивого развития», – иронично заметил Виктор Медведчук, обращая внимание на то, что президентский документ практически слово в слово повторяет цели ООН, изложенные в документе под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Действительно, если сравнить оба документа, сложно не заметить, что главные стратегические задачи, о которых идет речь в президентском указе – это просто перевод на украинский язык целей, отмеченных в документе ООН. Причем переводчик явно не заботился смыслом текста, поскольку одной из стратегических задач украинской властью обозначено «Сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития».

«В данном случае беспокоит не только и не столько плагиат Зе-власти, которая еще вчера под копирку переписывала законопроекты, внесенные депутатами VIII созыва и выдавала за свои, а сегодня под видом президентского указа выдает наработки представителей мирового сообщества. Тревожит и вызывает опасения другое: к сожалению, президент Зеленский, который, говоря о целях стратегического развития Украины, серьезно обеспокоился сохранением и рациональным использованием «украинских» океанов (!), даже не вспомнил о ключевом, архиважном для каждого украинца вопросе», – отметил Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул: «Именно восстановление мира в Украине, «сшивание» страны, возвращение Донбасса в Украину и Украины на Донбасс является главной стратегической задачей. И достичь ее в самое ближайшее время – не годы, а считанные месяцы или даже недели ‒ более чем реально».