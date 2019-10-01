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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук призывает к созданию Донбасского автономного региона и предложил прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе с лидерами самопровозглашенных республик.

Об этом говорится в материале на официальном сайте польского центра «Ягеллония».

«Он также заявил, что представители «ЛНР» и «ДНР» соглашаются оставаться частью Украины на федеральной основе. Он сказал: «Предполагается, что в регионе будут действовать органы местного самоуправления – парламент, правительство и другие, которые будут управлять на Донбассе», – отмечается в тексте.

Также акцентируется внимание на том, что украинский олигарх Игорь Коломойский разговаривает с Кремлем «в один голос».

Автор приводит пример, как в интервью с Соней Кошкиной, главным редактором LB.ua, Игорь Коломойский прямо заявил, что Путин не влияет на Донбасс, также редактор подчеркнул что Украина должна вести переговоры с представителями временно неподконтрольных Украине территорий или через посредников Кремля.

Как сообщалось ранее, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что для привлечения инвестиций в Украину необходимо завершить боевые действия на Донбассе и установить мир в Украине. 
ForUm

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