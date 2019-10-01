Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что без Донбасса невозможно восстановить индустриальный потенциал страны.

Об этом народный депутат IX созыва заявил в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

По его словам, доля этого региона Восточной Украины составляет около 20% всего индустриального потенциала страны.

«Он исчислялся когда-то в таких цифрах, как 18‒20% всего индустриального потенциала Украины. Безусловно, сегодня он частично разрушен, частично остановлен, частично не действует. Более того, экономическая блокада, которая преступно, я подчеркиваю, преступно была введена в начале 2017 года господином Порошенко, еще усугубила эту проблему ‒ для сохранения вот этой индустриальной базы, для возможности ее более быстрого восстановления и для того, чтобы она действовала в интересах Украины», ‒ отметил Медведчук.

Политик также добавил, что экономическая блокада, которую ввел в 2017-м президент Петр Порошенко, нарушает пункты Минских соглашений, без чего мир в Украине невозможен.

«А вспомните реакцию, когда национал-радикалы заблокировали и ввели по факту экономическую блокаду, которая потом была введена решением Совета национальной безопасности и обороны Украины, реакцию стран «семерки», реакцию представительства ЕС, реакцию посольства США, что очень важно всегда (к сожалению, всегда за последние пять лет было очень важно для Украины), и многих других международных организаций. И несмотря на это, тезис, который звучал исключительно как популизм, иначе я его не расцениваю, «торговля на крови» ‒ он стал руководством к действию для господина Порошенко. И чего он добился? Во-первых, он нарушил еще один из пунктов Минских соглашений, где речь идет о восстановлении экономических и социальных отношений. Он нарушил еще пункт, где надо было восстановить банковскую систему для расчетов с теми территориями. Он нарушил сам дух Минских соглашений. И поэтому когда мы сегодня говорим, что это очень важно, ‒ действительно важно. Мы же понимаем, что шло с тех территорий на контролируемые Украиной территории. Это же не только уголь, это продукция металлургической отрасли, это многие составляющие приборостроения, машиностроения, многое другое», ‒ резюмировал Виктор Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что модальности проведения местных выборов на неконтролируемых территориях нужно согласовывать с их представителями, как это прописано в Минских соглашениях.