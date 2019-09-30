Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук убежден, что заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об альтернативах «формуле Штайнмайера» «не улучшают путь переговоров и тем более прямого диалога». Об этом он сказал в эфире программы «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

Нужно приложить все усилия, чтобы достичь какого-то результата, а уже потом говорить о нем ‒ так, как это было с обменом между Россией и Украиной, отметил народный депутат.

Медведчук также подчеркнул, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, который состоялся 7 сентября текущего года, не имеет ничего общего с пунктами Минских соглашений.

«…Это отдельные отношения субъектов. Речь идет о договоренности двух государств – есть Украина, есть Россия. Они договорились об освобождении тех людей, которые находятся в местах лишения свободы, что в одном, что в другом государстве. И к «Минску» это абсолютно никакого отношения не имеет. Поэтому этот термин «всех на всех», он не работает там», – объяснил политик.

Он также акцентировал внимание на том, что обмен «всех на всех» действует исключительно в отношениях Киев – Луганск – Донецк.

«Да, есть планы, есть разговоры, есть прямой диалог – это то, на чем настаивала наша партия все время. Мы говорили: прямой диалог с Москвой, с Донецком и Луганском – это тот путь, посредством которого мы можем решить проблемы прекращения боевых действий и мирного урегулирования. И то, что такой мирный прямой диалог существует, это очень хорошо», – добавил Виктор Медведчук.

Политик подчеркнул, что тут нужны не слова, а реальные шаги: «…Эти вопросы надо не провозглашать, а надо работать. Если ты возражаешь, то не нужно их публично отрицать, надо пытаться их изменить в пользу твоей точки зрения и твоего мнения, а вдруг у тебя это получится. Наверное, не пробовали это сделать, а заявлять уже пробуют».

Ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что альтернативы Минским соглашениям нет и быть не может.