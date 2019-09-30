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Нынешняя украинская власть должна предлагать варианты того, как она будет договариваться о возвращении Крыма. Об этом председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил в эфире программы «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

Как отметил политик, сначала украинская власть должна привлечь к уголовной ответственности тех, кто способствовал «уходу» Крыму.

«Давайте зададим вопрос господину Турчинову, как ушел от нас Крым. Давайте зададим его господину Порошенко. А что будут делать в команде Зеленского для того, чтобы вернуть Крым? А вот когда мы говорим о Крыме, то надо требовать от власти, чтобы она предлагала и чтобы были привлечены к ответственности те в Украине, благодаря которым Крым ушел, к сожалению. Хочется верить, что это произошло временно», – сказал народный депутат.

Виктор Медведчук уверен, что нужно восстановить территориальную целостность Украины, однако, по его словам, без российского президента Владимира Путина сделать это нельзя.

«Но позицию свою я не изменю, и даже сегодня, когда я говорил о «руках Кремля», я же контролирую то, что говорю. И я понимаю, что не только вам, а многим это не понравится. Но я объясняю, что сегодня в интересах нашей страны и в интересах всех людей, которые не любят или даже ненавидят Путина, именно найти общий язык, договориться, потому что это интересы страны, интересы наших людей», – резюмировал Медведчук.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что улучшение инвестиционного климата в Украине станет возможным только после полного прекращения боевых действий на Донбассе и установления мира.
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