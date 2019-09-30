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Центр «Варшавского института» опубликовал статью директора Евразийской программы центра Гжегожа Кучинского, который указал на конкретную значимость председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в переговорном процессе по обмену удерживаемых лиц между Киевом и Москвой. 

Более детальная информация сообщается на официальном сайте европейской организации.

Как информирует автор материала, участие народного депутата Украины IX созыва Виктора Медведчука в процессе переговоров может принести «ощутимые результаты».

«Путин и Зеленский установили прямой канал между своими офисами для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Как бывший глава президентской канцелярии Леонида Кучмы, Виктор Медведчук может вскоре вернуться в игру, и это принесет ощутимые результаты», – говорится в сообщении.

Кучинский отметил, что для того, чтобы «убрать» Виктора Медведчука, бывший глава СБУ Валерий Хорошковский занял пост в президентском кабинете Владимира Зеленского.

«Не случайно бывший глава СБУ Валерий Хорошковский занял пост в президентском кабинете Зеленского, поскольку недавно ему было поручено строить экономические и политические связи Киева с Москвой, чтобы не нужно было прибегать к посредничеству Медведчука. Хорошковский и Зеленский знакомы уже 14 лет и поддерживали тесное сотрудничество, в то время как первый владел телеканалом, а второй был комиком и продюсером... Следует признать, что за новыми политическими миссиями Хорошковского были украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Виктор Пинчук, которые конкурируют с Медведчуком», – добавил автор.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предложил решить вопрос амнистии для отдельных представителей временно неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской областей точно так же, как и для тех лиц, которые принимали участие в событиях Майдана в 2013–2014 годах, когда к ним применили амнистию о непривлечении к уголовной ответственности.
ForUm

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