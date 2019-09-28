В течение многих веков на территории современной Украины существовали различные государственные объединения – Киевская Русь, речь Посполитая или Российская империя. Поэтому ментальность и философия населения отдельных регионов Украины разная. Ющенко и Порошенко очень ошибались, когда пытались идентифицировать населения на базе только одной его части.

Такое мнение в эфире проекта «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он отметил, что Владимир Путин действительно назвал его украинским националистом, хотя и сам Медведчук с этим не соглашается.

«Я никогда не был против национализма. Я – против радикального национализма. И когда он далее приводит там примеры Драгоманова, который был социал-демократом, Франко, который был наполовину националист, наполовину – социал-демократ, Вячеслава Черновола, там же вопрос идет о федеративном устройстве и возможно устройство как форму правления для Украины как государства. Он вспоминал о том. И поэтому он говорил, как видит Медведчука в этом контексте. Но действительно, это наша история – и тот же Драгоманов, и тот же Грушевский, и Франко, и Вячеслав Чорновил. Они исповедовали то, что это лучшая форма государственного устройства для Украины», – отметил политик.

Он подчеркнул: на территории нынешнего геополитического пространства Украины когда-то существовали различные государственные образования – начиная с Киевской руси, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Крымского ханства, Австро-Венгерской империи, Российской империи, Османской империи и многих других.

«То есть, были и другие территориальные объединения на тех территориях, которые сегодня, к счастью, входят в состав современной Украины. И поэтому ментальность, философия образа жизни людей сложилась по-разному. Путь людей – это их история, жизненная ментальность, поэтому и такие разные взгляды. Но мы живем в современной Украине, и мы должны сшивать страну. Мы должны учитывать: те, кто живут на востоке, интересы тех, кто живет на западе, а те, кто живет на западе, интересы тех, кто живет на востоке», – отметил Медведчук.

В то время как, по его мнению, идея Порошенко и Ющенко идентифицировать население на базе одной его части – неправильно.

«Так не получится. В Украине так не может быть. То, что близко сегодня Западной Украине, продолжает оставаться отстраненным для Восточной. Как можно в таком государстве, где люди ходят в разные церкви, говорят на разных языках и по-разному оценивают исторические факты Украины, выстроить, чтобы эта идентификация была близка только одной части? Это не получится», – подчеркнул Виктор Медведчук.

Как сообщалось ранее, голова политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук отмечал, что

Статус автономії для Донбасу не змінює статус України як унітарної держави, – Медведчук

статус автономии для Донбасса не меняет статус Украины как унитарного государства.