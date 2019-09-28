Одна из самых авторитетных британских организаций «Индекс цензуры» опубликовала материал о давлении на свободу слова в Украине, в частности на телеканал «112 Украина», со стороны украинский националистических группировок.

Как говорится в отчете, атака осуществляется также и на журналистов, работающих на телеканалах, принадлежащих народному депутату Украины Тарасу Козаку.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что нынешняя украинская власть пытается закрыть рот свободным и демократичным СМИ, которые представляют точки зрения всех политических сил.

Напомним, 16 сентября Шестой апелляционный суд принял решение, из-за которого телеканал «112 Украина» могут лишить лицензии на вещание.

После выборов президента на телеканал «112 Украина» усилилось не только юридическое давление, но и физическое. Журналистам начали приходить угрозы физической расправы, а здание телеканала 13 июля было обстреляно из гранатомета.