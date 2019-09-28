Команда президента Владимира Зеленского продолжает политические репрессии в отношении «Оппозиционной платформы – За жизнь», которые начала еще предыдущая власть. Давление на каналы ZIK,«112 Украина» и NewsOne является ярким этому подтверждением.

Об этом в эфире проекта «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Он убежден: давление на канал «112 Украина» осуществляется президентом и его командой.

«Когда господин Зеленский говорит о том, что надо разобраться с финансированием телевизионных каналов, а я хочу напомнить, что Тарас Романович Козак – член политсовета нашей партии, то есть, один из руководителей партии, он владелец двух каналов и через корпоративные права одного из юридических лиц – третьего канала. Это телеканал ZIK. Поэтому, безусловно, это репрессии, направленные против партии, а не против Тараса Козака», – заявил Медведчук.

Вместе с тем, он прокомментировал и заявления о необходимости «разобраться с финансированием» «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Безусловно, надо разобраться, как и с любым нарушением закона. Все виновные должны быть привлечены к ответственности. Но такие заявления господина президента говорят о том, что то давление, которое осуществляет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания относительно «112», NewsOne, назначили внеочередную проверку телеканала ZIK – это работа партии Зеленского, самого господина Зеленского против оппозиции, против «Оппозиционной платформы – За жизнь», – считает нардеп.

Кроме того, политик видит здесь и притеснения свободы слова.

«Проверять – пожалуйста, проверяйте, докажите, что есть вина, и привлекайте к ответственности. Но наезды на свободу слова, влияние на Национальный совет по вопросам телевидения радиовещания относительно решения по «NewsOne», то, что они не хотят сейчас продолжать цифровую лицензию «112» – это политические репрессии, которые были начаты г-ном Порошенко и сегодня продолжает новая команда новой власти. Я в этом уверен, потому что у меня есть аргументы. Если эти аргументы можно опровергнуть, опровергните», – заявил Виктор Медведчук.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский пригрозил «Оппозиционной платформе – За жизнь» «громким делом». Мол, его команде известны объемы и источники финансирования партии и телеканалов, связанных с ее представителями.