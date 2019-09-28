Официальный сайт «Польского радио» опубликовал статью авторитетного украинского профессора Григория Перепелицы, где указано, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» представила законопроекты, позволяющие реализовать «формулу Штайнмайера».

Как отмечается на официальном сайте европейского СМИ, оппозиционная фракция, председателемПолитсовета которой является народный депутат IX созыва Виктор Медведчук, также представила свои варианты устранения экономической блокады, что приведет к миру в Украине.

«Оппозиционная платформа –За жизнь» (одним из лидеров которой является Виктор Медведчук) уже представила в парламент законопроекты, позволяющие реализовать план Штайнмайера –речь идет об устранении экономической блокады, особого статуса и т. д. Конечно, этот пакет не будет принят, потому что «Слуганарода» не будет голосовать за него»,–говорится в сообщении.

Ранее председательПолитсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть не намерена и не хочет выполнять Минские соглашения, которые являются эффективными и безальтернативными.