Известная телеведущая Татьяна Чугаенко констатирует, что Зеленский «в турборежиме» превращается в Порошенко. А ситуация с отзывом лицензии у канала «112 Украина», по ее мнению, выглядит как открытое неуважение по отношению к Дональду Трампу, который советовал договариваться с Владимиром Путиным.

«У меня тут складывается впечатление, что за спиной Владимира Зеленского спрятался такой себе «маленький Пётр Алексеевич», который советует новому президенту вести себя в стиле Порошенко. И с каждым днём Зеленский все больше превращается в копию Порошенко», - написала телеведущая в Facebook.

По словам Чугаенко, свежий пример - это «фотография из зала ООН, где Зеленский показывал пулю, тоже напомнила Петра Алексеевича. Только тот размахивал «паспортами российских военных» и автомобильными номерами».

«Или очень красноречивый нюанс на встрече с Трампом. «Я очень надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться и решить проблему», - порекомендовал Трамп Зеленскому. Кстати, чуть раньше Трамп в своем Twitter уже высказывал эту идею – что надо напрямую договариваться с РФ», - напомнила она.

Чугаенко отмечает, что Зеленский после того как Трамп в очередной раз прямым текстом порекомендовал ему договариваться с Путиным и вместе решать проблему войны в Донбассе, поступил наоборот.

«На следующий же день Нацрада отзывает лицензию на цифровое вещание у телеканала 112, который, как известно, связан с Виктором Медведчуком - другом и кумом Путина», - отметила телеведущая.

Поэтому, по словам Татьяны Чугаенко, Зеленский «в турборежиме» превращается в экс-президента Порошенко.

«На ум приходит модное сейчас слово «турборежим». Так вот, у Зеленского происходит такое превращение в Порошенко в самом настоящем турборежиме.

Порошенко за пять лет своего правления умудрился поссориться со всеми - и с Венгрией, и с Польшей, и с Францией, и с Германией. И даже «американских партнеров» он так достал, что они, уверена, только обрадовались, когда он пролетел на выборах», - выразила свое мнение телеведущая.

Чугаенко напомнила, как в России предупреждали Зеленского, что если он рискнет атаковать Медведчука, то никто в РФ с ним не будет договариваться.

«А Зеленский только за одни сутки испортил отношения с Макроном и Меркель из-за стенограммы того самого разговора. Ну и проявил, как бы это сказать... неуважение к Трампу, «наехав» на канал 112, хотя ему намекали, что если он станет нападать на Медведчука, то никто в России с ним договариваться не будет», - констатировала телеведущая Татьяна Чугаенко.