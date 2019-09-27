Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва считает, что телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik, которые принадлежат народному депутату фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Тарасу Козаку могут уничтожить уже в ближайшие месяцы.

Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

Как сообщил журналист, нынешняя украинская власть пытается «нащупать границы дозволенного».

«Говорят, что это политические разборки с «Оппозиционной платформой – За жизнь» и Медведчуком. Это аргумент, который любят использовать и некоторые сторонники Зеленского. Мол, это не давление на СМИ. Это политическая борьба против Медведчука, а журналисты стали заложниками политических противоречий владельцев каналов с властями», - написал он.

По его словам, в ближайшее время может быть назначена новая проверка телеканала «112 Украина», после которого Национальный совет по телевидению и радиовещанию обратится в суд с требованием лишить телеканал и спутниковой лицензии.

Гужва также отметил, что в «ближайшие месяцы все три канала, которые принадлежат депутату от Оппоплатформы Тарасу Козаку и которые связывают с одним из лидеров этой партии Виктором Медведчуком, будут фактически уничтожены».

«Уже сейчас в Национальном совете минимум половина членов ориентируется на Банковую. И без них никакие решения не прошли бы. Кроме того, решение потом нужно еще проводить через подконтрольные Офису президента суды. Поэтому будем говорить прямо – это план власти, который сейчас и реализовывается. И вообще «политические противоречия с собственником» это совершенно «прекрасный» аргумент для отжима или уничтожения любого бизнеса», - добавил журналист.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук неоднократно заявлял, что за давлением на телеканалы «112 Украина», NewsOne и Zik стоит лично украинский президент Владимир Зеленский.