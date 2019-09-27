Расплывчатые заявления президента Зеленского о готовности к компромиссам с Москвой имеют множество слабых мест, где вместо конкретики предлагается план в духе «за все хорошее – против всего плохого».

Об этом сообщил журналист Владимир Шевчук в своей статье «Война» Зеленского с Медведчуком: непредсказуемая игра», передает VSE.MEDIA.

По его словам, в отличие от тех заявлений, которые звучат из уст президента Зеленского и главы МИД Украины Вадима Пристайко, «формула Медведчука» имеет конкретный смысл.

«У так называемой "формулы Зеленского" (представим, что она существует) есть несколько слабых мест. Во-первых, власть вместо конкретики предлагает обществу план в духе "за все хорошее – против всего плохого". Зачем Кремлю абстрактная "формула Зеленского", если у них есть реальная "формула Медведчука"? Его план предполагает создание в ОРДЛО некой автономии с собственной социально-экономической политикой и условиями ведения для бизнеса», – считает эксперт.

Шевчук также отметил, что сильная политическая позиция председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука «раздражает президентскую администрацию, которая ищет возможность нивелировать роль господина Медведчука».

«Как следует из инсайдерских сообщений, основным дирижером кулуарного противостояния с господином Медведчуком является глава ОП Украины Андрей Богдан, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским. Тактическая цель – полностью отодвинуть господина Медведчука от переговоров по Донбассу», – добавил автор статьи.

Ранее глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что автономия для Донбасса предлагается только для того, чтобы Украина пришла на Донбасс, а Донбасс вернулся в Украину.