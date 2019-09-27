Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук предлагает вопрос амнистии для отдельных представителей временно неконтролируемых Украиной территорий Донецкой и Луганской области решить точно так же, как и для тех лиц, которые принимали участие в событиях Майдана в 2013–2014 годах, когда к ним применили амнистию о непривлечении к уголовной ответственности.

«Когда мы говорим об амнистии, мы предлагаем конкретно: давайте вернемся и продублируем тот акт о непривлечении, так он называется, к уголовной ответственности лиц, который был принят Верховной Радой 21 февраля 2014 года в отношении участвующих в протестных акциях с конца ноября 2013-го до конца февраля 2014 года. Это было бы справедливо, это было бы объективно и это было бы последовательно со стороны украинской власти», – заявил Виктор Медведчук в программе «Эпицентр украинской политики» на телеканале NewsOne.

По мнению парламентария, амнистию стоит применить и в отношении тех, кто работает сегодня в территориальных органах управления неподконтрольных Украине территорий. Политик напомнил, что там сейчас живет порядка 3,5‒3,7 млн людей, и очень много тех, кто работает в так называемых госинститутах по управлению этими территориями.

«Я бы в отношении них применил амнистию. Я бы это сделал по одной простой причине. Во-первых, речь не идет о тяжких или особо тяжких преступлениях. А во-вторых, мы должны понимать, что когда мы обсуждаем или дискутируем по поводу мирного плана, принятого нашей партией, который мы пытаемся реализовать в отношении Донбасса, то мы говорим: чтобы вернуть людей, надо сделать так, чтобы их заинтересовать. Их можно вернуть через их сознание... Люди должны поверить, что их жизнь сегодняшняя там – это намного хуже, чем то, что их ждет в стране, в Украине, гражданами которой они являются», – заявил Виктор Медведчук, подчеркивая, что людей необходимо убеждать, в том числе и через гарантии безопасности.

«Это не только амнистия, это гарантии безопасности от возможных злоупотреблений, репрессий со стороны правоохранительной системы», – отметил политик.

В то же время, подчеркнул он, такое решение не должно распространяться на тех, кто замешан или обвиняется в убийствах.

«Те, которые замешаны или обвиняются в убийствах, – ну, естественно, никакой амнистии в отношении этих лиц быть не может. И знаете почему? Не потому, что амнистии в отношении этих людей не хочет большинство, а потому что это прямо запрещено основами нашего законодательства», – отметил Виктор Медведчук.

Он напомнил, что статьи, связанные с умышленными убийствами и массовой гибелью людей, не подпадают ни под одну амнистию.

«Даже если бы такую амнистию проголосовала Верховная Рада, то Конституционный суд должен был бы ее отменить», – считает Виктор Медведчук.

Политик также отметил, что сегодня украинская власть не до конца понимает, что вопрос амнистии – это решение, которое зафиксировано Минскими соглашениями.

«Господин Пристайко (В. Пристайко, глава МИД Украины. – Ред.) заявил на днях: мы против массовой, кажется, он так сказал, массовой амнистии. Ну, не знаю, о чем идет речь, понимает ли он, что вкладывает в это понятие, и вообще понимает ли он, о чем идет речь. Амнистия ‒ это всегда массовое явление. Потому что освобождение от ответственности индивидуальное – это акт помилования, а амнистия рассчитана на массы, на десятки, сотни тысяч людей», – напомнил Виктор Медведчук.

Вопрос амнистии председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» назвал «одним из четырех краеугольных камней в Минских соглашениях», вокруг которого сейчас очень много спекуляций. Но подчеркнул, что украинской власти все равно придется решать вопросы амнистии и вести переговоры с представителями государственных институтов по управлению неподконтрольными территориями Донбасса.

«Ну, никуда не денется власть, если она ставит во главу угла мирное разрешение, от того, чтобы не вести с ними переговоры. Если мы сегодня не гарантируем им безопасность, в том числе и от привлечения к уголовной ответственности, причем людям, которые не замешаны в боевых действиях, повлекших жертвы с украинской стороны, то как мы тогда будем с ними договариваться?» – подчеркнул Виктор Медведчук.