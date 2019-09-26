Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук рассказал, как воспринимает лидеров иностранных государств, украинских политиков и охарактеризовал самого себя. Это произошло в эфире проекта «HARD с Влащенко» на телеканале ZIK.

В частности, политик заявил: бизнесмен Ринат Ахметов – талантливый человек, в то время, как Игорь Коломойский – «способный авантюрист». Кроме того, он выразил свое отношение к первым президентам независимой Украины – Леониду Кравчуку и Леониду Кучме.

«Леонид Кравчук – мудрый, а Кучма – человек, который за 10 лет правления сделал очень много для Украины. Это результат его профессионального, профессионального опыта и характера», – убежден Медведчук.

В то время, как Ющенко политик считает человеком, который так и не вышел из своего образа.

«Это человек, который держал себя в себе, в своем образе, и не вышел из этого образа, будучи 5 лет президентом Украины. Именно с него, с его правления, начался экономический упадок Украины», – заявил он.

Порошенко Медведчук назвал человеком с президентскими амбициями, который, став главой государства, не смог с ними справиться.

«Зеленский же является человеком, у которого может быть большое будущее. Я хотел бы искренне ему это пожелать. Но он должен сделать так, чтобы те люди, которые ему доверились, не были разочарованы в нем», – отметил Медведчук.

Также он выразил свое отношение к иностранным президентам – Дональду Трампу, Владимиру Путину и Александру Лукашенко.

«Трамп –это бизнесмен, который в политике сделал новый образ президента главной страны мира. Путин – очень принципиальный, упорный и сильный человек, а Лукашенко – энергичный, боевой, целеустремленный и уверенный в себе», – считает нардеп.

Кроме того, он рассказал и о своем отношении к коллегам по партии Вадиму Рабиновичу и Тарасу Козаку.

«Рабинович – мудрый, очень чувствительный к несправедливости, который ее воспринимает эмоционально, и этим влюбляет в себя многих людей. Я, например, начал его уважать много лет назад именно за это качество. Тарас Козак – мой друг и партнер, надежный и порядочный человек», – отметил политик.

Напоследок Медведчук признался, как воспринимает самого себя.

«Простой человек, политик, один из руководителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», который знает, чего он хочет, который знает, как достичь того, чего он хочет и будет этого добиваться», – заявил он. Читайте больше: