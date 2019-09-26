17 сентября польский центр «Ягеллония» опубликовал редакционный материал «Мир на условиях формулы Штайнмайера – катастрофа для Украины», где рассказал о предложениях председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как сообщается на официальном сайте исследовательского центра, народный депутат Украины Виктор Медведчук призывает к созданию Донбасского автономного региона и уже предложил прямые переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе с лидерами «ЛДНР».

Парламентарий также заявил, что представители неподконтрольной украинской власти территории соглашаются оставаться частью Украины на федеральной основе. Он сказал: «Предполагается, что в регионе будут действовать органы местного самоуправления – парламент».

Добавим, что издание обращает особое внимание на то, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский может капитулировать перед Москвой и отказаться от евроатлантической интеграции.

«Интересно, что Игорь Коломойский, олигарх, серый кардинал в окружении президента Владимира Зеленского, разговаривает с Кремлем одним голосом. В интервью с Соней Кошкиной, главным редактором LB.ua, он прямо заявил, что Путин не влияет на Донбасс, и Украина должна вести прямые переговоры с марионетками Кремля в самопровозглашенных республиках», – отмечается на сайте центра.

Ранее глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что диалог между президентами Украины и РФ должен продолжаться ради мира на Донбассе.