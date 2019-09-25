Американская неправительственная организация Jamestown Foundation опубликовала материал, в котором указала значимость председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в переговорном процессе с руководством Российской Федерации об освобождении удерживаемых лиц Киевом и Москвой.

Как сообщается на официальном сайте дипломатической организации, Порошенко пошел на политический риск, когда поручил Виктору Медведчуку перевезти «целые группы» удерживаемых лиц домой, в Украину.

Издание также отмечает, что после такого крупного обмена, который состоялся в 2017 году, на тот момент еще президент Украины Петр Порошенко прекратил «посредническую» роль Виктора Медведчука в переговорном процессе.

Представители американского фонда обратили внимание на то, что президент Зеленский рассчитывал на, что его «прямой канал» с Владимиром Путиным сможет исключить народного депутата IX созыва Виктора Медведчука из переговоров, однако ему так это и не удалось.

«Освобождение 7 сентября было согласовано по двухстороннему каналу. Но еще 5 сентября оно, казалось, еще не было окончательно оформлено. Выступая на международном форуме во Владивостоке, Путин заявил: «Мы собираемся завершить переговоры об обмене заключенными, включая переговоры, которые мы проводим с официальными властями… Я знаю, что г-н Медведчук очень переживает за некоторых украинцев, заключенных в России». Это было намеком на то, что Кремль, возможно, говорил и с Медведчуком», - говорится в сообщении.

Напомним, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что нынешняя украинская власть обязана довести до логического завершения обмен по формуле «всех на всех».