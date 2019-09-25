Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что инвестиции в Украину придут только тогда, когда прекратятся боевые действия на Донбассе, наступит мир и будет создан определенный климат для инвесторов. Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, для инвесторов также важно, чтобы производимая ими продукция была реализована, только тогда можно говорить об успешных инвестициях.

«А реализация может иметь место тогда, когда в стране есть деньги, у людей есть деньги. И все это хорошо понимают. И самое главное – не последнее, а самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия на Донбассе. И вот это главное, а не МВФ и сотрудничество. Не МВФ и издевательство над страной и людьми, а именно мир и прекращение боевых действий – это главный сигнал, который может породить создание инвестиционного климата», – отметил он.

Виктор Медведчук также добавил, что объем внешних инвестиций сократился.

«Приток прямых инвестиций (мы сейчас говорим о внешних, иностранных инвестициях) был ежегодный в объеме $5,5‒5,7 млрд. В 2018 году он был 2,9 млрд, а в этом году, по итогам, даже если предположить по росту, который имел место с начала года, он будет где-то 2,35‒2,45», ‒ рассказал нардеп.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что для улучшения инвестиционного климата необходимо полностью устранить воздействие власти и административное давление на бизнес.