также в разделеЭкономика
Вступил в силу закон о повышении штрафов за перегруженные фуры 14
Кабмин утвердил законопроект о рынке земли 36
Курс доллара в обменниках упал ниже 24 гривен 68
НБУ разрешил банкам округлять суммы кассовых операций 31
Коболев: Запасов газа уже достаточно для прохождения зимы 29
Курс гривни обновил трехлетний максимум 44
Нафтогаз начал импортировать дизтопливо из Беларуси 22
Украинские банки нарастили прибыль более чем в 3 раза 19
Новак подал в отставку с поста главы Укравтодора 40
Долг Газпрома перед Нафтогазом вырос на 10% 36
Запасы газа в украинских ПХГ превысили исторический максимум 50
За первое полугодие прибыль Нафтогаза почти удвоилась 18
Суд перенес рассмотрение дела о возврате ПриватБанка Коломойскому 27
Зеленский одобрил закон о «таможенном безвизе» с ЕС 44
«Не в бюджет»: Министр рассказал, куда направят деньги от продажи земли 26
Советник Зеленского не видит возможностей для снижения налогов 42
В Украине подорожает газ для промышленности 48
Дело о растрате 8,6 миллиона «Центрогаза» направлено в ВАКС 20

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины IX созыва Виктор Медведчук заявил, что инвестиции в Украину придут только тогда, когда прекратятся боевые действия на Донбассе, наступит мир и будет создан определенный климат для инвесторов. Об этом парламентарий сказал в эфире телеканала «112 Украина».

По словам политика, для инвесторов также важно, чтобы производимая ими продукция была реализована, только тогда можно говорить об успешных инвестициях.

«А реализация может иметь место тогда, когда в стране есть деньги, у людей есть деньги. И все это хорошо понимают. И самое главное – не последнее, а самое главное и самое первое – в страну придут инвестиции тогда, когда в стране будет мир и будут прекращены боевые действия на Донбассе. И вот это главное, а не МВФ и сотрудничество. Не МВФ и издевательство над страной и людьми, а именно мир и прекращение боевых действий – это главный сигнал, который может породить создание инвестиционного климата», – отметил он.

Виктор Медведчук также добавил, что объем внешних инвестиций сократился.

«Приток прямых инвестиций (мы сейчас говорим о внешних, иностранных инвестициях) был ежегодный в объеме $5,5‒5,7 млрд. В 2018 году он был 2,9 млрд, а в этом году, по итогам, даже если предположить по росту, который имел место с начала года, он будет где-то 2,35‒2,45», ‒ рассказал нардеп.

Напомним, ранее председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что для улучшения инвестиционного климата необходимо полностью устранить воздействие власти и административное давление на бизнес.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/осень
6169 грн.
22
Теги